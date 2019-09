Laura Pausini presenta le Baby Pelones: le bambole per i piccoli malati oncologici arrivano anche in Italia

Dalla Spagna arrivano in Italia le Baby Pelones. Le bambole che aiutano i piccoli malati oncologici. Laura Pausini annuncia su Instagram di aver preso parte all'iniziativa, a cui ha collaborato anche la figlia Paola: "In questa foto sono con Guille, un dolcissimo bambino spagnolo. L’ho conosciuto grazie alla Fondazione Juega Terapia, con la quale ho collaborato per il progetto #BabyPelonesJT, omaggio ai bambini affetti da tumori. Ogni foulard è disegnato da un artista diverso e quella che vedete in foto l’ho disegnata insieme a mia figlia Paola". Le Baby Pelones arrivano in Italia grazie a una collaborazione tra JuegaTerapia e l’Istituto Tumori di Milano e in particolare con la Pediatria Oncologica. L’acquisto di ogni bambola andrà a finanziare la ricerca sullo studio molecolare dei tumori rari dell’infanzia