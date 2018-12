Laura Pausini a Milano, live in Duomo con migliaia di fan

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Sabato 15 dicembre Laura Pausini festeggia con un evento straordinario a Milano la vittoria del quarto Latin Grammy Award, con l'album "Fatti sentire", l'annuncio del nuovo imperdibile tour negli stadi con Biagio Antonacci e l'uscita della special edition "Fatti sentire ancora". E' un'occasione unica che coinvolge migliaia di fan per celebrare l'artista italiana più premiata nel mondo. Alle 16.00 si comincia con una "sorpresa live" per tutta la Piazza del Duomo, per poi proseguire con il firmacopie, fino alle ore 20.00, al Mondadori Megastore.