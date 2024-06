“Ciao Milano, sono molto felice di essere qui, siete speciali” dice al pubblico in visibilio. Sul palco veste con look da diva anni Sessanta. Regalando una prima parte esaltante sulle ali di arrangiamenti per le versioni live, per poi farsi più quieta tra brani basati sul piano, prima di una impennata emotiva finale. La cantautrice ha interpretato i grandi successi della sua quasi ventennale carriera: da "Born to Die", a "Pretty when you cry" e "West Coast", fino a "Summertime Sadness". E poi "Norman fucking Rockwell" e "Video Games", per continuare con "A&W" e "Grants" tratti dall’ultimo album "Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd", pubblicato nel marzo 2023, e "Young and Beautiful".