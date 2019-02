Tra la fine della sua storia con Christian Carino e la statuetta per la miglior canzone vinta a Los Angeles nella notte degli Oscar, per Lady Gaga ci sono stati alcuni giorni di vacanze in libertà in Messico, a Cabo San Lucas. Li documenta il numero di questa settimana di "Chi", dove la cantante è immortalata con un'amica intenta a godersi una tintarella quasi integrale.