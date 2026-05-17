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Le foto della serata finale

La Bulgaria vince l'Eurovision Song Contest, quinto posto per Sal Da Vinci

Contro ogni pronostico Dara conquista per la prima volta nella storia del suo paese la prestigiosa competizione. Male la favorita Finlandia

17 Mag 2026 - 06:59
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È della Bulgaria, nello specifico di Dara con il suo tormentone Bangaranga, il titolo dell'Eurovision Song Contest 2026. A sorpresa e contro i pronostici della vigilia è riuscita a mettere d'accordo le giurie di qualità e il televoto. L'Italia è fuori dal podio: Sal Da Vinci e la sua Per Sempre Sì chiudono al quinto posto. Secondo Israele tra i fischi e terza la Romania.

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