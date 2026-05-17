La Bulgaria vince l'Eurovision Song Contest, quinto posto per Sal Da Vinci

È della Bulgaria, nello specifico di Dara con il suo tormentone Bangaranga, il titolo dell'Eurovision Song Contest 2026. A sorpresa e contro i pronostici della vigilia è riuscita a mettere d'accordo le giurie di qualità e il televoto. L'Italia è fuori dal podio: Sal Da Vinci e la sua Per Sempre Sì chiudono al quinto posto. Secondo Israele tra i fischi e terza la Romania.