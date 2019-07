Kyle Eastwood, il figlio di Clint tra jazz e cinema a Castel Sant Angelo

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Dalla colonna sonora di "Nuovo Cinema Paradiso" a quella di "La Pantera Rosa, Kyle Eastwood, figlio maggiore di Clint ha proposto un magico e suggestivo viaggio musicale tra jazz e cinema, insieme alla sua band nel Cortile di Alessandro VI a Castel Sant'Angelo per le “Notti di Musica al Castello”, la rassegna promossa dal Polo Museale del Lazio diretto da Edith Gabrielli nell’ambito di ArtCity 2019. Ccresciuto a Carmel, in California, Kyle suona il contrabbasso e il basso elettrico e dalla fine degli anni ’90 ha iniziato la sua produzione discografica e parallelamente realizzato le colonne sonore dei film del padre: "Mystic River", "Million Dollar Baby", "Gran Torino" e "Invictus" tra le altre. Negli ultimi dieci anni ha suonato in tutto il mondo la sua musica che fonde swing e groove con le armonie funk.