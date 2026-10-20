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Alla Festa del Cinema di Roma, l'attrice sfila accanto alla 22enne nata dall'amore con l'ex protagonista del "Grande Fratello", scomparso nel 2010. E gli occhi della ragazza ricordano quelli del padre
Kasia Smutniak e Sophie Taricone hanno sfilato insieme sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, attirando l'attenzione dei fotografi. L'attrice, 47 anni, ha scelto di farsi accompagnare dalla figlia avuta con Pietro Taricone, scomparso nel 2010 in un incidente con il paracadute. A rubare la scena è stata proprio la 22enne: capelli corti, occhi scuri e uno sguardo che ricorda incredibilmente quello del padre, l'indimenticabile "O' guerriero" della prima edizione del "Grande Fratello".
Per la serata romana, Kasia e Sophie hanno scelto due look total black firmati Giorgio Armani. L'attrice ha indossato una lunga gonna di velluto e una blusa in seta, mentre la figlia ha preferito uno smoking corto abbinato a un top scintillante. A completare il look della ragazza, un taglio di capelli corto e sbarazzino, ben diverso dalla chioma lunga sfoggiata nelle precedenti apparizioni pubbliche. Le due hanno posato insieme davanti ai fotografi, mostrando ancora una volta la loro complicità. L'occasione è stata la presentazione di "Mustang", il documentario diretto da Smutniak che ripercorre anche il viaggio compiuto in Nepal con Pietro Taricone nel 2003.
Nata a Roma il 4 settembre 2004, Sophie aveva soltanto cinque anni quando suo padre perse la vita, il 29 giugno 2010, in un incidente di paracadutismo a Terni. Pietro Taricone aveva 35 anni ed era diventato uno dei volti più amati della tv italiana grazie alla partecipazione alla prima edizione del "Grande Fratello", nel 2000.
A distanza di sedici anni dalla sua scomparsa, è difficile non ritrovare qualcosa di lui nel volto della figlia. Gli occhi scuri, le sopracciglia e soprattutto quello sguardo intenso ricordano i tratti dell'ex gieffino. Una somiglianza che aveva già attirato l'attenzione nel 2022, quando Sophie, appena maggiorenne, era stata fotografata insieme alla madre.
Nonostante sia cresciuta in una famiglia legata al mondo del cinema, Sophie ha deciso di seguire una strada diversa da quella dei genitori. La sua passione è l'arte, in particolare la pittura e la fotografia. Nel 2025 una sua opera è stata esposta a Parigi, mentre nell'aprile 2026 ha inaugurato la personale "Terra come esperienza" al Castello di Magliano Alfieri, in Piemonte.
La giovane artista ha raccontato di aver coltivato la propria creatività fin da bambina, trascorrendo ore a disegnare al tavolo della cucina insieme alla madre. Un interesse che ha poi approfondito durante gli studi, avvicinandosi alla pittura astratta e alla sperimentazione con i materiali.
Da papà Pietro sembra aver ereditato anche la passione per i viaggi: a 19 anni, infatti, Sophie ha deciso di partire da sola per il Mustang, proprio quella regione del Nepal che i suoi genitori avevano visitato prima della sua nascita. Un viaggio durante il quale ha ripercorso parte della loro storia, ritrovando anche le immagini girate dal padre.
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