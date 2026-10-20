Per la serata romana, Kasia e Sophie hanno scelto due look total black firmati Giorgio Armani. L'attrice ha indossato una lunga gonna di velluto e una blusa in seta, mentre la figlia ha preferito uno smoking corto abbinato a un top scintillante. A completare il look della ragazza, un taglio di capelli corto e sbarazzino, ben diverso dalla chioma lunga sfoggiata nelle precedenti apparizioni pubbliche. Le due hanno posato insieme davanti ai fotografi, mostrando ancora una volta la loro complicità. L'occasione è stata la presentazione di "Mustang", il documentario diretto da Smutniak che ripercorre anche il viaggio compiuto in Nepal con Pietro Taricone nel 2003.