16 aprile 2022 14:58

Justin Bieber ospite a sorpresa al Coachella Festival: pubblico in delirio

Le voci di una sua possibile apparizione sul palco del Coachella 2022 circolavano da tempo e nel primo giorno del festival musicale cult, tornato dopo due anni di assenza a causa del Covid, Justin Bieber ha stupito tutti con un'esibizione a sorpresa. Il cantante, 28 anni, vincitore di due Grammy, si è presentato, inatteso, per cantare insieme a Daniel Caesar "Peaches", brano che al suo esordio nel 2021 è stato in vetta alla Hot 100 statunitense e che ha ricevuto cinque candidature ai Grammy Awards 2022, tra cui alla registrazione dell'anno e alla canzone dell'anno.

Pubblico in delirio e scatenato, che ha definito l'arrivo di Bieber "il momento clou" della prima serata del Festival.