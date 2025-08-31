Logo Tgcom24
© IPA

L'attore in concorso

Jude Law arriva al Festival di Venezia 2025

L'attore è in concorso con il ritratto di Vladimir Putin in "Il mago del Cremlino" di Olivier Assayas

31 Ago 2025 - 14:38
7 foto
