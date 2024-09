"PalaJova! 2025" raccoglie sold out: annunciate cinque nuove date

A pochi mesi dall’annuncio del ritorno live di Lorenzo Jovanotti nei palazzetti arrivano i primi 12 sold out in calendario: Milano (11-12-14-15 marzo, Unipol Forum), Firenze (22-23 marzo, Mandela Forum), Bologna (5 aprile, Unipol Arena), Torino (12 aprile, Inalpi Arena) e Roma (22-23-25-26 aprile, Palasport). Sono già disponibili in prevendita, sui circuiti Ticketone e Ticketmaster, i biglietti dei cinque nuovi appuntamenti con il "PalaJova! 2025": il 13 aprile 2025 all'Inalpi Arena di Torino, il 28 e 29 aprile 2025 al Palasport di Roma e il 5 e 6 maggio all'Unipol Forum di Milano. Ogni show avrà un opening act che vedrà protagonista Axell, artista senegalese, dal 2021 nel roster dell’etichetta discografica Sto Records, tra i nomi di spicco del panorama urban di nuova generazione.