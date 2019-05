Jovanotti, il suo Jova Beach Party si studia all Università e lui sale in cattedra alla Statale di Milano

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Il Jova Beach Party? Non solo musica dal vivo e divertimento, bensì anche innovazione, economia e ambiente. Ed è per questo che sei università milanesi hanno voluto studiare l'innovativa tournée di Jovanotti. Il risultato è stato un workshop che si è tenuto all'Università Statale di Milano, durante il quale sei docenti provenienti dai vari atenei del capoluogo lombardo hanno affrontato il Jova Beach Party da differenti punti di vista, da quello del marketing a quello ambientale. E in cattedra è salito anche Lorenzo. Tanti i partner con i quali Jovanotti ha organizzato i suoi live sulle spiagge italiane, con l'obiettivo di preservare e salvaguardare l'ambiente. Da Coop che realizzerà le bottigliette d'acqua riciclabili al 100%, a Sammontana che lancerà gelati bio con package interamente riciclabile.