Jennifer Lopez, scollatura esplosiva sul set di "Hustlers"

Vertiginosa scollatura, un miniabito audace e fasciante che esalta le sue curve conturbanti e gambe toniche in bella vista. Jennifer Lopez, 49 anni, è super sexy durante le riprese del film "Hustlers", di cui è protagonista. Con lei sul set anche le sue co-protagoniste Constance Wu, Keke Palmer e Lili Reinhart. Nel film Jennifer è Ramona, stripper newyorkese e "boss" di una gang di spogliarelliste, con le quali mette a punto un piano criminale per truffare i clienti più danarosi e i ricchi broker di Wall Street. "Hustlers” si basa su una storia vera raccontata in un articolo del “New York Times” scritto dalla giornalista Jessica Pressler e intitolato proprio “The Hustlers at Scores”.