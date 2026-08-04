Jennifer Lopez raccoglie in un carosello su Instagram i momenti più belli trascorsi in Italia con i figli Max e Oskar. I tre posano davanti al Colosseo, scendono insieme la scalinata di Trinità dei Monti e visitano il Cenacolo di Leonardo da Vinci. C'è spazio anche per gli scatti della popstar al tramonto, tra foulard e panorami romani. "In viaggio con i miei coconuts prima che partano per il college", ha scritto Jlo accompagnando le immagini.