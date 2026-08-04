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© Instagram @Jlo | Jennifer Lopez in vacanza in Italia con Max e Oskar
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CARTOLINE DALL'ITALIA

Jennifer Lopez, l'album di famiglia con i figli Max e Oskar

Dal Colosseo alla scalinata di Trinità dei Monti, fino al Cenacolo di Leonardo: la popstar condivide gli scatti del viaggio con i figli prima del college

04 Ago 2026 - 12:44
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Jennifer Lopez raccoglie in un carosello su Instagram i momenti più belli trascorsi in Italia con i figli Max e Oskar. I tre posano davanti al Colosseo, scendono insieme la scalinata di Trinità dei Monti e visitano il Cenacolo di Leonardo da Vinci. C'è spazio anche per gli scatti della popstar al tramonto, tra foulard e panorami romani. "In viaggio con i miei coconuts prima che partano per il college", ha scritto Jlo accompagnando le immagini.

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