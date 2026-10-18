Jenna Ortega robot in cerca d'amore: "Tra social e IA stiamo perdendo le relazioni umane"

Ortega, classe 2002, attrice da quando aveva 11 anni, sottolinea che sin dai primi ruoli ha iniziato "a riflettere sui messaggi, che attraverso di noi arrivano alle persone. All'inizio lavoravo nella televisione per bambini e lì c'era molta pressione: ti insegnano a comportarti o a parlare in un certo modo". Crescendo, "il mio tipo di recitazione è cambiato, i ruoli sono cambiati, ma le pressioni ci sono sempre, soprattutto dai social, e sono ancora di più quelle che devono affrontare le donne". "Ho sperimentato diversi livelli di successo - conclude - "e a volte è stato travolgente e terrificante, facendomi sentire piuttosto disconnessa dal mondo intorno. Ma soprattutto, sono consapevole del fatto che molte persone mi osservino, come personaggio pubblico. Ognuno poi è libero di formarsi le proprie opinioni ed esprimerle online. Non è ragionevole però cercare di accontentare tutti. Non tutti si sentiranno in sintonia con te, ma non posso nemmeno portare il peso del mondo sulle mie spalle. Tutto quello che posso fare è cercare di essere la versione migliore di me stessa, imparare il più possibile ed essere gentile con chi mi sta intorno. Ciò che conta di più sono le persone che amo".