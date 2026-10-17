Roma, al Festival del cinema arriva anche Jovanotti

Jovanotti è uno splendido "neo-sessantenne", per citare, a proposito di cinefilia, una celebre battuta di Nanni Moretti. Dopo il Circo massimo, tappa finale e trionfale del suo Jova Summer Party, il cantante si regala, sempre nella capitale, il red carpet della Festa del cinema di Roma. Al festival Lorenzo Cherubini arriva in veste non di star della musica ma del cinema, come protagonista del documentario "Lorenzo - l'incredibile avventura di Jovanotti", un film che cerca di esplorare a 360 gradi l'universo interiore dell'artista e dell'uomo, anzi del ragazzo fortunato. "Mi piace che il film racconti la storia di un ragazzino con una passione e delle cose che ha realizzato, ma le cose che ha realizzato sono molto meno importanti della passione che ci ha messo".