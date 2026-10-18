Deva Cassel incanta Roma dal red carpet del festival del Cinema

Deva Cassel è già una stella. Alla festa del Cinema di Roma incanta sul tappeto rosso, o anche il tapis-rouge, con grazia e naturalezza italo-francesi. 22 anni, figlia d'arte e di un grande amore: quello tra Vincent Cassel e Monica Bellucci. Al festival di Roma, Deva presenta la sua prima pellicola da protagonista: "L'amore immortale", una rivisitazione contemporanea del "Fantasma dell'opera", diretta dal regista, italo-francese anche lui, Alexandre Castagnetti. Nel film la neo-diva deva danza e ruba la scena. Del resto, per lei, il cinema è famiglia e il grande schermo è casa.