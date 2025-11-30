Il Thanksgiving all’italiana di Alessandro Enriquez profuma di cioccolato con Ernst Knam

Thanksgiving all’italiana di Alessandro Enriquez profuma di cioccolato con Ernst Knam. L’eclettico stilista ha trasformando il Bistrot Stendhal in un luogo di celebrazione e gusto. Una serata che ha unito la visione pop e colorata del fashion alla creatività di Ernst Knam, in un dialogo inedito tra tradizione italiana e spirito americano. Enriquez ha infatti affidato al Re del Cioccolato più amato d’Italia un’inaspettata rilettura della sua tradizionale ricetta in versione mediterranea, con un tocco di cacao e Jack Daniel’s Fire, trasformando il piatto iconico della festività in un’esperienza gastronomica unica. Tanti gli ospiti: da Francesca Barra ad Annamaria Bernardini de Pace, da Justine Mattera alla cantante Syria, da Johanna Maggy a Michela Poietti e ancora Lavinia Fuksas, Francesco Maccapani Missoni, Edoardo Esposito, Francesca Senette, Silvia Berri e tanti altri.