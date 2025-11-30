Il Thanksgiving all’italiana di Alessandro Enriquez profuma di cioccolato con Ernst Knam

© Ufficio stampa
Thanksgiving all’italiana di Alessandro Enriquez profuma di cioccolato con Ernst Knam. L’eclettico stilista ha trasformando il Bistrot Stendhal in un luogo di celebrazione e gusto. Una serata che ha unito la visione pop e colorata del fashion alla creatività di Ernst Knam, in un dialogo inedito tra tradizione italiana e spirito americano. Enriquez ha infatti affidato al Re del Cioccolato più amato d’Italia un’inaspettata rilettura della sua tradizionale ricetta in versione mediterranea, con un tocco di cacao e Jack Daniel’s Fire, trasformando il piatto iconico della festività in un’esperienza gastronomica unica. Tanti gli ospiti: da Francesca Barra ad Annamaria Bernardini de Pace, da Justine Mattera alla cantante Syria, da Johanna Maggy a Michela Poietti e ancora Lavinia Fuksas, Francesco Maccapani Missoni, Edoardo Esposito, Francesca Senette, Silvia Berri e tanti altri.