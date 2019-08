Il pagliaccio di IT terrorizza le spiagge italiane

clicca per guardare tutte le foto della gallery

La data è stata fissata: giovedì 5 settembre. Nelle sale italiane arriva "It capitolo due". Ma gli amanti dell'horror, che attendono con ansia il capitolo finale, possono godersi (o spaventarsi) andando nelle spiagge italiane che nelle prossime settimane ospiterà una scultura dedicata al mutaforma Pennywise. Da Cervia a Trapani passando per Camaiore, Grosseto, Lecce, Rimini e Latina: queste le tappe della scultura realizzata dall'artista Michela Ciappini, una delle migliori performer delle sculture di sabbia al mondo. Alla realizzazione dell’opera ha contribuito anche Antonio Molin, fondatore e artista di punta dell’Accademia della Sabbia, prima accademia nazionale dedicata alle sculture di sabbia. L’imponente ed inquietante scultura rappresenta il volto di Pennywise e la sua mano, dalla quale parte l’immancabile "palloncino" rosso, che per l’occasione è stato “raddoppiato” proprio ad indicare il secondo capitolo.