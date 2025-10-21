Logo Tgcom24
A ROMA, RAVENNA E MILANO

Heartworms arriva in Italia per tre concerti, fascino oscuro tra elettronica e poesia

L'artista londinese sarà protagonista di tre concerti, il 22, 23 e 24 ottobre a Roma, Ravenna e Milano

21 Ott 2025 - 12:14
Arriva in Italia Heartworms, il progetto dietro il quale si cela la visione oscura e teatrale di Jojo Orme, artista londinese che ha conquistato la critica con l’Ep d’esordio "A Comforting Notion" le cui premesse sono state poi confermate dall'album "Glutton for Punishment", uscito all'inizio di quest'anno. Heartworms fonde post-punk e dark-wave con una tensione quasi cinematografica, creando un'esperienza sonora tanto ipnotica quanto feroce. Ogni show è un rituale: un gioco di contrasti tra forza e vulnerabilità, elettronica e poesia, precisione e caos. Accompagnata dalla sua band, Heartworms trascina il pubblico in un viaggio dentro i propri abissi emotivi, tra riff meccanici, synth pulsanti e momenti di lirismo crudo. In Italia Jojo Orme si esibirà il 22 ottobre a Largo Venue di Roma, il 23 ottobre al Bronson Club di Ravenna e il 24 ottobre all'Arci Bellezza di Milano. (Biglietti disponibili su Dice)