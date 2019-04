Gran Galà per i "100" di "Time": tra Sandra Oh e Taylor Swift gli occhi sono tutti per la stella trans Indya Moore

Serata di gala a New York per celebrare i 100 personaggi più influenti dell'anno che hanno ottenuto la copertina di "Time". Tra questi molti i volti dello spettacolo. Da Glenn Close a Taylor Swift, che si è anche esibita, passando per Sandra Oh, l'attrice diventata celebre grazie a "Grey's Anatomy". Ma a catalizzare gli sguardi dei presenti ci ha pensato Indya Moore. La modella e attrice transgender, tra le protagoniste della serie "Pose" nonché volto per Louis Vuitton, si è presentata con un abito le cui trasparenze lasciavano poco all'immaginazione.