© Ufficio stampa
Il concerto-evento

Gianluigi Lembo e la band della Taverna Anema e Core di Capri conquistano Portofino

Il concerto-evento esclusivo nella famosa Piazzetta all'insegna della tradizione musicale italiana

07 Ott 2025 - 15:43
Due simboli che si intrecciano: Capri e Portofino, e come fil rouge la musica. Protagonisti sul palco non potevano che essere Gianluigi Lembo e la storica band della Taverna Anema e Core, interpreti autentici di un repertorio capace di evocare lo spirito gioioso e raffinato della tradizione musicale italiana, con sonorità che riportano all’atmosfera senza tempo della dolce vita. Un concerto unico che ha trasformato Portofino in un salotto a cielo aperto. Un evento esclusivo organizzato da Inside Emotions - Art, Media & Communication con il patrocinio del Comune di Portofino. L’evento è reso possibile grazie al sostegno di sponsor d’eccellenza: Acqua di Mhare, Caprisius, LadisaCommunication e al contributo creativo di La Nova Factory.

