11 aprile 2023 16:46

Fotogallery - Star Wars Celebration Europe 2023 ha riunito i fan di tutto il mondo

Si è conclusa la Star Wars Celebration Europe 2023, l’attesissimo evento che dal 7 al 10 aprile ha riunito fan e appassionati di tutto il mondo presso la spettacolare venue dell’ExCel di Londra. L’evento è stata un’occasione unica per celebrare il fenomeno culturale Star Wars, mettere in connessione i fan e scoprire in anteprima le novità e i prodotti dedicati alla saga spaziale più amata di sempre. Durante i quattro giorni di kermesse, i partecipanti hanno avuto modo di scoprire tanti dettagli e novità legate all’universo Lucasfilm, incluse le nuove, incredibili collezioni di prodotti a tema Star Wars in arrivo, tra cui un’ampia gamma di giochi, Action Figure, abbigliamento, articoli da collezione, videogiochi e altro ancora, ispirati ai film, le serie, i libri e i fumetti di Star Wars.