Emma Thompson compie 60 anni: tra successi a Hollywood e impegno civile

Tanti auguri a Emma Thompson. L'attrice londinese compie 60 anni. Nata il 15 aprile del 1959, è una delle stelle del cinema più amate degli ultimi trent'anni. Nel corso della sua carriera è stata candidata a cinque premi Oscar vincendone due, per "Casa Howard" come migliore attrice e per "Ragione e sentimento" come sceneggiatrice. Inoltre ha vinto due Golden Globe, due Bafta e un Emmy. Attrice eclettica è stata capace di passare con disinvoltura da ruoli drammatici ("Quel che resta del giorno", "Nel nome del padre"), a classici shakesepariani ("Enrico V", "Molto rumore per nulla") a commedie, alcune rivolte anche al pubblico più giovane ("Junior", "Love Actually", la saga di "Harry Potter", "Tata Matilda"). La Thompson è da sempre molto attiva sul fronte civile, combattendo in prima fila per i diritti delle donne e per l'ambiente.