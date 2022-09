Elodie presenta "Ti mangio il cuore"

Elodie presenta il suo primo film che la vede protagonista nei panni di attrice "Ti mangio il cuore". "Ho empatizzato subito con il personaggio, ho pensato fosse importante per me raccontare una storia di una donna che ha avuto coraggio. Per me è stato importante raccontarsi in un'altra veste. Ho cercato di mettere la mia vita al servizio del film", ha detto la cantante e attrice. La pellicola, già in concorso nella sezione Orizzonti al Festival del Cinema di Venezia, arriva nelle sale il 22 settembre. Ma nel 2023 sarà possibile vederla nella nuova piattaforma Paramount +. Il servizio di stremanig sbarca infatti in Italia, ed è stato presentato a Cinecittà con star del calibro di Carlo Verdone e Sylvester Stallone.