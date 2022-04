04 aprile 2022 08:56

Elettra Lamborghini ai Grammy fotografa le star sul red carpet

Elettra Lamborghini è volata a Las Vegas per partecipare di persona ai Grammy 2022. La cantante ha documentato sui social la sua avventura. Dal trucco al red caprtet, dove dppo le foto di rito con il marito Afrojack si è trasformata in una "fan". Dopo aver posato per i fotografi, infatti, la Lamborghini si è messa a fotografare e riprendere le star presenti in quel momento. Infine ha "zoommato" sul suo prosperoso décolleté: "I love my boobs".