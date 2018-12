Edwige Fenech compie 70 anni: da icona sexy a imprenditrice, le sue foto più belle

E' nata il 24 dicembre del 1948 a Bone, nell'Algeria francese, con il nome di Edwige Sfenek, ma per tutti è da sempre Edwige Fenech. Compie 70 anni una delle massime icone della commedia sexy degli anni 70 e 80, capace però poi di cambiare completamente pelle, diventando la rassicurante presentatrice di programmi popolari della tv come "Domenica In" o il "Festival di Sanremo", e quindi passare dietro le quinte, dimostrando doti da imprenditrice e produttrice cinematografica. Per 17 anni è stata la compagna di Luca Cordero di Montezemolo. Ora si gode il suo ruolo di nonna: per stare con la sua nipotina Asia, di 6 anni, passa molto tempo a New York, dove vivo suo figlio Edwin. Senza avere paura del tempo che passa: "Essere nonne è bello, perché rifiutare la nostra età? - ha detto -. E' la vita".