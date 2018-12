Eddie Murphy, dieci figli e non sentirli...! Scatto natalizio con il clan al completo

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Dieci figli e non sentirli. Eddie Murphy, 57 anni, posa per uno scatto in perfetto spirito natalizio con il suo clan al gran completo. Papà da record l'attore presenta l'ultimo nato, Max, che ha appena un mese ed è il secondogenito del divo hollywoodiano con l'attuale compagna, la modella Paige Butcher, che lo tiene tra le braccia. L'attore, al centro, è con Izzy Oona, 2 anni e mezzo, la prima figlia avuta con la Butcher. Attorno a lui gli altri membri della famiglia Eric, 29 il maggiore (avuto con Paulette McNeely), Christian, 28 (avuto da Tamara Hood), la figlia undicenne Angel Iris (avuta con l’ex Spice Girl, Mel B), e poi Bella Zahra, 16, Zola Ivy, 19, Shayne Audra, 24, Bria, 29, e il 26enne Miles Mitchell, avuti tutti dall’ex moglie Nicole Mitchell Murphy.