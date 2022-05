29 maggio 2022 21:24

Dua Lipa a Firenze visita la Galleria degli Uffizi

Dopo i concerti di Milano e Bologna, Dua Lipa entra nei panni della turista in Toscana. In visita a Firenze, la cantante (che ha oltre 87 milioni di follower su Instagram) ha fatto un tour completo della Galleria degli Uffizi. È stata la prima volta per la regina del pop tra le opere del museo. Fanno sapere che è rimasta particolarmente affascinata non solo dai dipinti, ma anche dalle grottesche sui soffitti del secondo piano e dalle mappe murali del Terrazzo delle Carte Geografiche. Tanto da voler effettuare, sala per sala, la visita completa, insieme a un gruppo di amici, guidata dal direttore Eike Schmidt alla scoperta di tutti i capolavori, dal primo Rinascimento e Botticelli fino a Caravaggio, passando per Leonardo, Raffaello, Bronzino e Tiziano.