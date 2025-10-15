Dotan pubblica "Last Goodbyes": "Una canzone sul non dire mai addio del tutto a chi hai perso"

Si intitola "Last Goodbyes" il nuovo singolo di Dotan, artista israeliano naturalizzato olandese diventato popolare in tutta Europa con canzoni come "Louder" e "Numb". "'Last Goodbyes' è una canzone sul non dire mai addio definitivamente a una persona che hai perso - spiega -. Ho incontrato una ragazza quando avevo 9 anni e l'ho immediatamente percepita come la mia anima gemella. Si chiamava Sanne. Sono sempre stato un bambino con grandi sentimenti, diverso dagli altri. Lei mi ha capito subito ed è stata la sorella che non ho mai avuto. Facevamo tutto insieme. Andavamo in biblioteca a leggere libri, giocavamo a tennis, parlavamo al telefono per ore e soprattutto... ascoltavamo musica. Ancora e ancora".



Ma la storia ha avuto poi un risvolto imprevisto che ha segnato la vita di Dotan. "È rimasta la mia migliore amica per anni, ma il giorno in cui ha compiuto 20 anni, tutto è cambiato - continua -. Mi ha chiamato e mi ha detto che le avevano diagnosticato un cancro. Le avevano trovato un tumore molto raro e le restavano solo pochi mesi. Ero terrorizzato ma le ho fatto visita ogni giorno in ospedale. Qualche settimana prima di morire mi guardò negli occhi e mi chiese: "Cosa stai facendo della tua vita?" Non capii cosa intendesse. Disse: "Devi iniziare a fare ciò che ami. La vita è breve e devi scrivere canzoni". Mi colpì profondamente sentirlo dire da chi sapeva davvero cosa significasse il tempo che rimane. Il giorno dopo andai in un negozio di musica per comprare una chitarra e scrissi la mia prima canzone in assoluto, intitolata Goodbye. Per anni ho cercato di scrivere una canzone per onorarla. Ma ogni volta le parole e le melodie mi sembravano troppo tristi. E ad aprile di quest'anno ho scritto Last Goodbyes. Mi è sembrata subito la canzone giusta per lei. Il brano celebra coloro che (non) abbiamo mai perso. Spero che possa sentirla e sorridere dall'alto".