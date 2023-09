29 settembre 2023 18:01

Dotan, hit maker con il fiuto del talent scout: eccolo con un giovanissimo Lewis Capaldi

Dotan ha appena pubblicato il nuovo singolo "Diamonds In My Chest", una canzone sul viaggio della vita e su come non si possa mai scappare da chi sei veramente. Ma il cantautore multi-platino olandese-israeliano, oltre a essere un hit maker, ha dimostrato in passato di avere un fiuto da talent scout. E' stato infatti lui, nel 2017, a dare un'importante occasione all'allora sconosciuto Lewis Capaldi, invitandolo al "7 Layers Festival" fondato dall'artista israeliano per condividere il palco e lanciare giovani in cui crede. Nel corso degli anni dal palco del "7 Layers" sono passati anche Dean Lewis e Tash Sultana.