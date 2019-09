Demi Moore di nuovo nuda in copertina... a 56 anni

Demi Moore è sempre bellissima e gli anni, 56, di certo non la spaventano. Così la star di Hollywood torna a posare nuda in copertina, per "Harper's Bazaar Us", quasi 30 anni dopo la cover col pancione su "Vanity Fair" che fece scandalo. Ai tempi aveva 26 anni, era alla seconda gravidanza e si godeva il successo di "Ghost". Adesso è una donna consapevole, tanto che si racconta senza veli: dagli amori del passato alle dipendenze...