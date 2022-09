29 settembre 2022 16:18

David Guetta ai vertici delle classifiche mondiali con "I'm Good (Blue)"

David Guetta scala le classifiche con "I'm Good (Blue)", realizzata con Bebe Rexha, la canzone che campiona il successo del 1999, il brano simbolo della dance italiana nel mondo degli Eiffel 65 "Blue (Da Ba Dee)". Il brano è voltato al numero 1 della classifica ufficiale inglese, accumulando oltre 5,4 milioni streaming in una settimana e guadagnando anche il titolo di più grande download digitale della settimana, ma ha scalato le classifiche ufficiali in tutto il mondo. In Italia il singolo ha raggiunto la TOP 15 e si afferma come successo radiofonico. Una hit mondiale che sta conquistando tutti raggiungendo la top 3 della Global di Spotify e il n.2 della Billboard Global e consacrandosi hit vitale su TikTok.