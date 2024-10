Al Manzoni di Milano in scena Dario Ballantini, talento dai mille volti

Ne “Lo Spettacolo di Ballantini - conseguenze di 40 anni nei panni degli altri” sono dieci le performance che si succedono in diretta sul palco, dieci personaggi scelti ad hoc legati al mondo della musica in una sorta di teatro canzone dove racconti curiosi e inediti sono accompagnati dalle celebri canzoni degli artisti interpretati: Lucio Dalla, Gino Paoli, Ray Charles, Vasco Rossi, Paolo Conte, Zucchero… Dario sparisce lentamente sotto il trucco, per far apparire in tutta la sua verosimiglianza il personaggio scelto e per ognuno di loro svela i divertenti incontri faccia a faccia tra imitatore e imitato e i piccoli segreti delle conseguenze tragicomiche di una carriera spesso vissuta nei panni degli altri. In scena ad accompagnare l’artista la straordinaria fisarmonica di Marcello Fiorini.