06 ottobre 2021 09:04

Dalla Russia all'Iss per il "ciak, si gira": al via le riprese del primo film realizzato in orbita

L'attrice Yulia Peresild e il regista Klim Shipenko sono partiti per la stazione spaziale internazionale dove resteranno per dodici giorni. Qui registreranno alcune delle scene del film "The Challenge", di cui si sa ancora poco. Nella nuova pellicola avrà un ruolo anche l'astronauta russo Oleg Novitskiy, che interpreterà un cosmonauta bisognoso di cure mediche.