Dai Pooh ai Bluvertigo, ecco chi ha spezzato il cuore ai fan

Non solo Thegiornalisti: la storia della musica è ricca di band che, nonostante il successo, decidono di separarsi. Nel 1973 Riccardo Fogli provocò un piccolo terremoto con la sua scelta di lasciare i Pooh , in polemica con la band. I Litfiba nel 1999 rimasero orfani del frontman Piero Pelù e nello stesso anno anche Renga disse addio ai Timoria per proseguire da solo. I Lunapop si sono sciolti subito dopo l'abbandono di Cesare Cremonini nel 2002 e anche gli 883 non hanno retto senza Max Pezzali, che dal 2004 ha intrapreso la carriera da solista. Nel 2018, dopo quasi 40 anni di carriera, anche Elio e le Storie Tese hanno annuciato la fine del gruppo, mentre nel 2001 è iniziato il lungo addio di Morgan ai Bluvertigo da cui è tornato varie volte negli ultimi anni. E' durata invece solo tre anni l'esperienza di Alessio Barnabei nei Dear Jack, che ha lasciato nel 2015 per concentrarsi sulla sua carriera solista.