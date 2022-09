21 settembre 2022 12:55

Da Lady D a Amy Winehouse: ecco come sarebbero oggi le celebrità scomparse

Lady D, Freddie Mercury, John Lennon, Michael Jackson, Amy Winehouse. Sono alcuni dei protagonisti del progetto dell'artista turco Alper Yesiltas dal titolo "As if nothing happened" ("Come se niente fosse successo"). Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, Yesiltas ha creato delle immagini di celebrità scomparse immaginando che fossero ancora in vita. "Mentre osservavo il rapido sviluppo della tecnologia legata all'Intelligenza Artificiale, mi sono fermato a pensare cosa avrei potuto farci io e cosa mi avrebbe reso felice fare. Sono giunto alla conclusione che ciò che più mi sarebbe piaciuto era rivedere davanti a me alcune persone di cui sentivo la mancanza. Da questa idea è nata 'As If Nothing Happened'", ha dichiarato l’artista al portale Consequence.net. "Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è arrivato a un punto in cui tutto ciò che si può immaginare può essere mostrato nella realtà", ha aggiunto.