Compie 80 anni Harvey Keitel, l attore per cui nessun ruolo è un problema

Giuda ne "L'ultima tentazione di Cristo", "Il cattivo tenente" di Abel Ferrara, il poliziotto che insegue "Thelma & Louise" fino all'epilogo estremo e il mitico Mr. Wolf che "risolve problemi" in "Pulp Fiction". Sono solo alcuni dei ruoli che Harvey Keitel ha interpretato nella sua lunga carriera. L'attore, nato a Brooklyn il 13 maggio del 1939, compie 80 anni, ed è ancora sulla breccia, tanto che prossimamente lo vedremo al fianco di Robert De Niro e Al Pacino in "Irishman", il nuovo film di Martin Scorsese. Keitel, soprattutto negli anni 80, ha lavorato anche in numerose produzioni italiane: tra queste "Il mondo nuovo" di Ettore Scola", "Copkiller" di Roberto Faenza, "Un complicato intrigo di donne, vicoli e delitti" di Lina Wertmuller, "La sposa americana" di Giovanni Soldati, "L'inchiesta" di Damiano Damiani e "Caro Gorbaciov" di Carlo Lizzani. E' co-presidente dell'Actor's Studio, la scuola di recitazione più prestigiosa degli Stati Uniti. Nella sua carriera non è mai riuscito a vincere l'Oscar.