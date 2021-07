19 luglio 2021 11:06

Cher tra cocktail, gelato e cena con le amiche a Portofino

Leggins neri e tacchi alti, Cher è sempre in ottima forma. La cantante 75enne sta trascorrendo una piacevole vacanza in Italia, a Portofino. La star è stata paparazzata in piazzetta con le amiche, tra un cocktail, una cena e una passeggiata con tanto di cono gelato in mano mentre i fan chiedevano un selfie. Sorridente e disponibile la cantante si è poi allontanata verso il suo yacht ormeggiato al porto...