1 di 8
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

DAI SOCIAL

Celine Dion in versione fan dei Metallica: le foto della cantante al concerto

Alla Sphere di Las Vegas l'artista canaedese si è scatenata durante lo show della band

09 Nov 2026 - 10:00
8 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

Celine Dion ha sorpreso tutti durante un concerto dei Metallica alla Sphere di Las Vegas. La celebre cantante pop, nota per iconiche ballate come My Heart Will Go On, ha mostrato un'inedita anima rock divertendosi tra il pubblico. Durante l'esibizione della band, si è scatenata mimando un assolo con un basso immaginario insieme all'attore Jack Black. I video dell'episodio, presto diventati virali sul web, testimoniano una passione per l'hard rock che l'artista canadese aveva già manifestato in passato.

Ti potrebbe interessare

videovideo
celine dion

Sullo stesso tema