Celine Dion ha sorpreso tutti durante un concerto dei Metallica alla Sphere di Las Vegas. La celebre cantante pop, nota per iconiche ballate come My Heart Will Go On, ha mostrato un'inedita anima rock divertendosi tra il pubblico. Durante l'esibizione della band, si è scatenata mimando un assolo con un basso immaginario insieme all'attore Jack Black. I video dell'episodio, presto diventati virali sul web, testimoniano una passione per l'hard rock che l'artista canadese aveva già manifestato in passato.