Le più belle immagini della cerimonia di chiusura del festival di Cannes

© Afp | Palma d'Oro a Fjord di Cristian Mungiu
© Afp | Palma d'Oro a Fjord di Cristian Mungiu
© Afp | Palma d'Oro a Fjord di Cristian Mungiu
© Afp | Palma d'Oro a Fjord di Cristian Mungiu
Questo il Palmares completo della 79esima edizione del Festival di Cannes con il regista sudcoreano Park Chan-wook presidente di giuria:
- Palma d'Oro al film Fjord di Cristian Mungiu
- Grand Prix al film Minotaur di Andrey Zvyagintsev
- Premio della Giuria al film The Dreamed Adventure di Valeska Grisebach
- Premio per la Migliore Regia ex aequo a Javier Calvo e Javier Ambrossi per il film La Bola Negra e a Paweł Pawlikowski per il film Fatherland
- Migliore Attore ex aequo Emmanuel Macchia e Valentin Campagne per il film Coward di Lukas Dhont
- Migliore Attrice ex aequo a Virginie Efira e Tao Okamoto per il film All of a Sudden di Ryusuke Hamaguchi
- Migliore sceneggiatura a Notre Salut (Un uomo del suo tempo) di Emmanuel Marre
- Camera d'Or al film Ben'Imana di Marie Clementine Dusabejambo
- Palma d'oro per il miglior cortometraggio a Para Los Contrincantes (Aux Adversaires) di Federico Luis.