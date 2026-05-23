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© Afp |  Palma d'Oro a Fjord di Cristian Mungiu
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Palma d'Oro a Mungiu

Le più belle immagini della cerimonia di chiusura del festival di Cannes

Si è conclusa la 79esima edizione della kermesse cinematografica francese con la premiazione ufficiale

23 Mag 2026 - 21:27
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Questo il Palmares completo della 79esima edizione del Festival di Cannes con il regista sudcoreano Park Chan-wook presidente di giuria:

- Palma d'Oro al film Fjord di Cristian Mungiu

- Grand Prix al film Minotaur di Andrey Zvyagintsev

- Premio della Giuria al film The Dreamed Adventure di Valeska Grisebach

- Premio per la Migliore Regia ex aequo a Javier Calvo e Javier Ambrossi per il film La Bola Negra e a Paweł Pawlikowski per il film Fatherland

- Migliore Attore ex aequo Emmanuel Macchia e Valentin Campagne per il film Coward di Lukas Dhont

- Migliore Attrice ex aequo a Virginie Efira e Tao Okamoto per il film All of a Sudden di Ryusuke Hamaguchi

- Migliore sceneggiatura a Notre Salut (Un uomo del suo tempo) di Emmanuel Marre

- Camera d'Or al film Ben'Imana di Marie Clementine Dusabejambo

- Palma d'oro per il miglior cortometraggio a Para Los Contrincantes (Aux Adversaires) di Federico Luis.

cannes