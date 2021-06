07 giugno 2021 14:05

Beyoncé e Jay-Z, rara apparizione in pubblico tra tenerezze e un quasi bacio "mascherato"

Insolita e inusuale apparizione pubblica di Beyoncé e il marito Jay-Z, i quali hanno assistito, al Barclays Center di New York, alla partita Milwaukee Bucks vs Brooklyn Nets, valida per la semifinale di NBA. E' raro vedere i due artisti insieme e ancora di più lo è vederli scambiarsi tenerezze e effusioni. Non per questa uscita di coppia, durante la quale i due hanno abbassato le loro difese verso i fotografi mostrandosi molto vicini, quasi a scambiarsi un bacio "mascherato" e seduti sugli spalti mentre la cantante, 28 volte vincitrice di un Grammy Award, si stringeva affettuosamente al rapper.