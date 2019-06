Bella Thorne in lacrime si difende dalle accuse di Whoopi Goldberg

La decisione di postare alcuni scatti osé online, dopo essere stata vittima del ricatto di un hacker proprio per non cedere alle sue minacce, hanno scatenato polemiche e critiche e così adesso Bella Thorne, ex stellina Disney, 21 anni, è in un vero e proprio occhio del ciclone. Sulle ultime storie di Instagram la giovane cantante e attrice è scoppiata in lacrime spiegando le sue ragioni e difendendosi dalle accuse, tra cui quella di Whoopi Goldberg. La famosa attrice infatti ha molto criticato il comportamento della Thorne durante una puntata tv di “The View”, di cui è conduttrice:"Se sei famoso", ha detto la Goldberg: "Non mi interessa quanti anni hai. Non posti foto nude di te stessa. Se non lo sai nel 2019, questo è un problema, mi dispiace... Non puoi sorprenderti se qualcuno ti ha violato l'account, specialmente se hai delle immagini sul telefono”. Piangendo Bella ha risposto a Whoopi: "Sei così pazza per aver pensato cose così terribili in una situazione così delicata. Una ragazza non può mandare al suo fidanzato che le manca delle foto di lei che sono sexy? Sono offesa per chiunque là fuori che abbia mai fatto una foto sexy”. In sua difesa è intervenuto anche il fidanzato Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede, che ha insistito sulla totale innocenza di Bella: “Invece di condannare l'hacker che ha violato la privacy di una persona, come un ladro che entra in casa, si accusa Bella per aver tenuto delle foto sexy sul suo telefono.... E' assurdo, che una donna condanni un'altra donna... “.