Arnold Schwarzenegger all Oktoberfest, tra un boccale di birra e l altro dirige l orchestra

Arnold Schwarzenegger ama l'Oktoberfest e anche quest'anno non è voluto mancare all'appuntamento a Monaco con la tradizionale Festa della Birra. E per l'occasione l'ex governatore della California si è improvvisato direttore d'orchestra. Domenica pomeriggio l'attore di "Terminator", vestito con i classici pantaloni corti di pelle, è salito sul palco per dirigere la banda "Münchner Zwietracht", per poi festeggiare a suon di boccali di birra.