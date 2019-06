clicca per guardare tutte le foto della gallery

Angelina Jolie ha fatto visita alla frontiera tra Colombia e Venezuela per valutare la risposta umanitaria di fronte all'esodo dei venezuelani. Una missione umanitaria di due giorni per la star di Hollywood, inviata speciale dell'Agenzia Onu per i rifugiati (UNHCR), di cui è ambasciatrice.