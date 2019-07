Amore di mamma... Sophia Loren torna sul set per il film del figlio Edoardo Ponti: eccola durante le riprese

Per amore del figlio Edoardo Ponti Sophia Loren, 84 anni, torna a recitare. Lo fa nel film, in lavorazione in questi giorni in Puglia tra Bari vecchia, Trani, e Ostuni, "La vita davanti a sé", tratto dall’omonimo romanzo di Roman Gary. Il film, che è il remake di un lungometraggio del 1978 "Madame Rosa", del cineasta israeliano Moshè Mizrahi con protagonista Simone Signoret, è previsto in uscita nella primavera del 2020. Narra la storia di Madame Rosa, ebrea scampata ad Auschwitz, che instaura un rapporto intenso con un bambino di colore, Momo, abbandonato dalla madre, occupandosi di lui e ricevendo da lui cura e accudimento quando si ammalerà e sarà costretta su una sedia a rotelle. A Sophia Loren, che mancava da un set da dieci anni ormai, il ruolo di protagonista.