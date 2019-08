All asta le foto mai pubblicate dell incidente mortale di James Dean

Otto giorni dopo l'ultimo ciak de "Il Gigante", il 30 settembre 1955, James Dean e il suo meccanico Rolf Wütherich partirono su una Porsche 550 Spyder per una gara automobilistica a Salinas, California. La star guidava verso ovest sulla Route 466, a est di Cholame (California) quando, in direzione opposta, si trovò improvissamente una Ford Custom Tudor coupé guidata dallo studente Donald Gene Turnupseed, che invase la sua corsia. Le due auto si scontrarono quasi frontalmente e il divo di Hollywood morì poco dopo. Le immagini in bianco e nero mai pubblicate prima dell'auto schiantata in cui perse la vita Dean, vengono ora messe in vendita all'asta. Si stima che il valore delle foto sia intorno ai 20mila dollari. L'asta online si svolgerà dall'8 al 15 agosto.



