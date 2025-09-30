Alessandro Enriquez illumina la Fashion Week con ironia e colore insieme a Rossella Jardini e Cesare Casadei

Doppio appuntamento firmato Alessandro Enriquez. In occasione della presentazione della nuova collezione nata dalla collaborazione con “la signora della moda” Rossella Jardini, lo stilista ha riportato al Circolo Filologico Milanese quell’ironia tipica del Made in Italy che sembrava smarrita, trasformandola in un linguaggio fresco, giocoso e contemporaneo. Ispirandosi allo slogan di Rossella Jardini “Lunga vita alla signora”, Enriquez sembra augurarlo alla moda stessa. Con la sua ironia trasporta in un mondo tra fantasia e realtà, lo stesso che il maestro della fotografia Pierpaolo Ferrari racconta in chiave pop, tipica di Toilet Paper, interpretando il lavoro di Enriquez con leggerezza e teatralità. La festa è poi continuata nella cornice stellata del ristorante Cracco in Galleria Vittorio Emanuele, dove Enriquez ha festeggiato anche la capsule in collaborazione con Cesare Casadei. Un parterre d’eccezione ha reso la serata indimenticabile: da Olivia Palermo a Clara McGregor, da Sofia Resing a Kelly Piquet, fino a Valentina Ferragni, Clotilde Esposito, Thassia Naves, Sasha Ray, Ginevra Ferro, Sespo, Chiara Maci, Maria Sole Pollio e Marcello Sacchetta, insieme a Nina Zilli, Syria e Caroline Vreeland, che hanno regalato live performance musicali. Un pubblico internazionale, stampa compresa, ha così potuto vivere e celebrare la collezione, tra stampe che evocano i gusti del gelato — primo fra tutti la fragola — e un menu d’autore firmato Carlo Cracco.