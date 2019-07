Dopo aver trionfato ad "Amici", Alberto Urso vince anche in amore. Eccolo avvinghiato, tra abbracci e tenere coccole, alla ballerina Valentina Vernia che ha conosciuto nel talent. Il settimanale "Chi" li ha paparazzati in Sicilia, a Taormina, in un raro momento di relax per il tenore.