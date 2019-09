Al Diamond Ball di Rihanna vanno in scena l abbondanza di forme e... qualche siparietto hot

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Bellissima e affascinante nel suo lungo abito di velluto blu Rihanna ha fatto da maestra di cerimonie al Diamond Ball 2019, al Cipriani Wall Street di New York, straordinario evento charity giunto alla sua settima edizione. Tanti i vip e le star presenti al gala benefico finalizzato a supportare la Clara Lionel Foundation, organizzazione no profit che la cantante ha fondato nel 2012 a beneficio delle popolazioni che vivono nelle aree più povere del mondo. Parola d'ordine, tra le tante bellezze che hanno sfilato: forme voluttuose contenute a stento da abiti meravigliosi. Non sono mancati i siparietti hot, tra décolleté sguscianti e scorci intimi... Tra gli invitati Cardi-B, Karlie Kloss, Slick Woods, Pharrell Williams e A$AP Rocky.