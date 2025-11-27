A Milano si ride in maniera scorretta con le belle notizie di Angelo Duro

Dopo il grande successo riscosso con “Sono cambiato”, spettacolo che ha registrato oltre 120 sold out in Italia e all’estero, Angelo Duro torna sul palco del TAM Teatro Arcimboldi, fino al 5 dicembre, con il suo nuovo spettacolo “Ho tre belle notizie”, con il quale potrà solo confermare il suo straordinario talento comico. A seguito dell’apprezzamento ottenuto al cinema con il film “Io sono le fine del mondo”, Angelo Duro riprende l’attività teatrale dal vivo, portando in scena uno spettacolo che ha già registrato oltre 60 sold out in tutta Italia. Attore, personaggio televisivo e comico di grande ironia, Angelo Duro sorprenderà ancora una volta il pubblico con le sue “belle notizie”.